كشف رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، عن تمسك أحزاب التحالف الرئاسي، بترشيح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات 18 أفريل،مؤكدا أن مرشح التحالف الرئاسي في رئاسيات 2019، هو الرئيس بوتفليقة من دون شك.

وأوضح غول، على هامش تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد أمس بأن التحالف الرئاسي، يسير وفق سياسة واضحة وهي دعم ترشح رئيس الجمهورية بوتفليقة لعهدة جديدة، قائلا “هدفنا الاستمرارية ومواصلة دعم برنامج رئيس الجمهورية الذي انطلق منذ سنة 1999”.

وفي سياق آخر، جدد غول تأكيده عن وجود اجتماع مرتقب لأحزاب التحالف الرئاسي في الأيام القادمة، دون أن يكشف عن الموعد، موضحا بأن لقاء هئية التنسيق أولا، ليتبعه الإعلان عن الخطاب الموحد الذي يدعو إلى ترشح بوتفليقة لعهدة أخرى.

ودعا غول المترشحين “للتنافس من خلال البرامج والأفكار والمقترحات”، مؤكدا على “أهمية الابتعاد عن التجريح والقذف والتهريج”، قائلا ” يجب أن يرتفع مستوى التنافس وأن يسموا الخطاب إلى مستوى الرئاسيات للخروج من النقاش العقيم”.

وعن موقفه من حزب الأمبيا ، أكد غول أن لكل حزبه طريقة في التعبير عن الدعم، وبأن تاج يحترم خطابات الأحزاب الأخرى بما فيها الأحزاب المعارضة، ولا يمكن أن يعلق على خطاب حزب زميل له في التحالف الرئاسي مكانه، موضحا بأنه خلال أيام قليلة سيكون هنا اجتماع للتحالف الرباعي لأحزاب الموالاة، وسيخرج المجتمعون بموقف وخطاب موحد من أجل المشاركة بالرئاسيات بكل قوة.

فلة-س