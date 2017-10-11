

عبر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار طاكجوت، أن الأوضاع الحالية لقطاع النسيج والجلود ستتغير نحو الأحسن خلال هذا العام، سيما مع دخول وحدة الغزل لمصنع النسيج في غليزان حيز الخدمة بالشراكة مع الأتراك.

وتوقع طاكجوت خلال استضافته أمس الأربعاء في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة انتعاش هذه الصناعة ببداية إنتاج هذا المصنع مع نهاية العام الجاري موضحا أن 60 بالمائة من إنتاجه سيكون موجها للتصدير مع تصنيع 30 مليون متر من القماش مخصص لخياطة 12 مليون قطعة من نوع “جين” Jeans سنويا وأضاف أنه “من الآن فصاعدا هناك إمكانية للدفع بهذه الصناعة، فهدا المركب الصناعي سيبدأ بتشغيل 10ألاف موظف كمرحلة أولى ليصل إلى حدود 25000 نهاية 2018 ما سيسمح بإرضاء السوق الوطنية بـ 10الى 15بالمائة من المنتوج”.

وفي معرض حديثه عن مصير حوالي 400 مؤسسة نسيج عمومية و خاصة متواجدة عبر الوطن أبرز المتحدث أنها في كامل قدرتها الإنتاجية وهي تشغل 50 ألف موظف قائلا “إن تطور هذا القطاع مرهون بوضع الامكانيات اللازمة لخلق مؤسسات منتجة وإلا سيبقى الوضع على حاله بتبني خيار الاستيراد ” اذ يستوجب على قطاع النسيج حسب المتدخل أن يحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني لأنه قطاع خلاق لمناصب الشغل و يحافظ على علاقاته مع القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار الزراعة و تربية المواشي مضيفا أن “إعادة بعث هذه الصناعة في الجزائر يبقى مرتبطا بتصنيفها أكثر في قلب الاقتصاد وإعادة تنشيط الروابط المهنية فضلا عن تحريك نشاط غرف التجارة”.

ق.و