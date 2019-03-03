أودع المترشح للرئاسيات علي غديري، أمس ملف ترشحه، في المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة.

وأفاد المترشح علي غديري فور خروجه من مقر المجلس الدستوري، في تصريح للصحافة، أنه تمكن من جمع “ضعف ما يشترطه قانون الانتخابات” من توقيعات الاستمارات الفردية رغم أن العملية “كانت شاقة نوعا ما”.

وأوضح في هذا الصدد أنه تمكن من تغطية “35 ولاية تجاوزت بها التوقيعات المحصلة النصاب القانوني” مشيرا إلى أن “أكثر من نصف هذه الولايات تجاوز بها عدد الاستمارات الموقعة الـ3 آلاف” في حين يشترط القانون 1500 توقيع على الأقل ب25 ولاية.

وخاطب غديري الشعب الجزائري بالقول: “إنّك شعب عظيم وأشكرك لأني رجل غير متحزب ولا جهاز ورائي، خاطبت الشعب وصرحت بإيماني به واستجاب”.

وواصل غديري: “أقول للشعب، إنّ عهدا جديدا بدأ اليوم، وكنت عظيما يا شعب وابق عظيما، كنت مسالما وابق مسالما، كنت متحضّرا وأعطيت الدّرس، أبق حيّا وكما هزمت في ثورة نوفمبر الاستعمار ستبني جمهورية ثانية بالقطيعة”.

وبخصوص المسيرات السلمية، التي عرفتها الجزائر، دعا الجزائريين إلى الإبقاء على الطبيعة السلمية للمطالب.

كما حذر من الأبواق التي تتربص بأمن واستقرار الوطن، من خلال محاولتها إحداث انزلاقات في المسيرات السلمية.

للإشارة فإن الدستور و قانون الانتخابات وضعا عدة شروط لكل مترشح للانتخابات الرئاسية منها أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم وأن يدين بالإسلام.

كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يتمتع بكامل حقوقه

المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.وعلى المترشح أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على

الأقل قبل إيداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان

مولودا قبل جويلية 1942, كما عليه إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا وكان مولودا بعد جويلية 1942.

ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق إدارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل و60 ألف توقيع فردي على الأقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.

ف-س