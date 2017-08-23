أبدى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، استعداده للعمل مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة مؤسسات الجمهورية في كنف التضامن ورص الصفوف والمسؤولية المواطنية للحفاظ على الاستقلال المالي والسيادة الاقتصادية للبلاد.

و جاء رد علي حداد على الدعوة الأخيرة لرئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة والمتعاملين الإقتصادين والنقابات بالتضامن ورص الصفوف، في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني و انعقاد مؤتمر الصومام، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”،قائلا “أجدد باسمي وباسم منتدى رؤساء المؤسسات، دعمنا الثابت واللامشروط لنداء فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة احياء الذكرى التاريخية المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام في 20 اوت 1956، للعمل بلا هوادة والتجّند مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة مؤسسات الجمهورية في كنف التضامن ورص الصفوف والمسؤولية المواطنية للحفاظ على الاستقلال المالي والسيادة الاقتصادية لبلادنا”.

وجدد علي حداد التأكيد على استعداده الثابت والدائم للعمل في إطار التشاور والحوار المستمر مع كل الفواعل الاقتصاديين الوطنيين من اجل استكمال مسار التنمية الوطنية وبناء اقتصاد قوي ومستدام يكون حصنا منيعا للسيادة الاقتصادية للبلاد لضمان مستقبل زاهر لكل أبناء الجزائر.

و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعا في رسالته بمناسبة إحياء ذكرى يوم المجاهد إلى التضامن و التجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية و ذلك من اجل الحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها الاقتصادية، مطالبا الجهاز التنفيذي وأرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتحلي بأكبر قدر من التجانس باعتبارهم الفاعلين الثلاثة الهامين والتكميليين لمسار التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

وفاء مرشدي