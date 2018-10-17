طالب المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المجتمع أمس من علي حداد الترشح لعهدة أخرى، كرئيس لأكبر منظمة لأرباب العمل في الجزائر.

وأكد أعضاء من “الأفسيو” حضروا الاجتماع أن “المجلس التنفيذي طلب من الرئيس الترشح لعهدة أخرى”. وتم في هذا الاجتماع تحدد تاريخ 15 ديسمبر المقبل، لعقد الجمعية العامة لانتخاب رئيس الافسيو، كما تم تشكيل لجنة ترشيح مخصصة من ستة أعضاء. وأكد نفس المصدر أنه لم يتقدم أي مترشح لرئاسة الافسيو، مع أن علي حداد لم يقدم بعد طلبه الترشح، غير أن الطريق أُخلي له للبقاء على رأس الافسيو. وتم انتخاب علي حداد في عام 2014 على رأس الافسيو ليحل محل رضا حمياني.

بالمقابل، قرر المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات، تنظيم الجمعية العامة لانتخاب رئيس جديد للأفسيو في الـ 15 ديسمبر المقبل. و حسب بيان للمجلس التنفيذي الذي اجتمع برئاسة علي حداد، صبيحة أمس، فقد تم التطرق لسبل تنظيم العملية الانتخابية، إذ تم إنشاء لجنة متكونة من 6 أعضاء لمتابعة ملفات الترشح بما يقتضيه نظام الأفسيو. كما أشاد المجلس التنفيذي بظروف وعملية سير الطبعة الرابعة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، و بما تم تحقيقه من نتائج خلالها.

عمر ح