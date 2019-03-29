علي حداد يستقيل رسميا من على رأس “الافسيو”

أعلن، أمس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد استقالته ابتداء يوم امس من على رأس هذه المنظمة. وجاء إعلان علي حداد الذي ترأس منتدى رؤساء المؤسسات منذ 2014 في رسالة وجهها لأعضاء المنتدى تعبيرا رسميا عن إرادته في ترك منصب رئاسة المنظمة قائلا: “قررت بوعي تام مني ودون أي إكراه ترك منصب رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بدء من يوم الخميس”, وأضاف أن “منتدى رؤساء المؤسسات بحاجة ماسة لتجميع كامل قواه من أجل تأدية دور بنّاء (…) وعلى كل واحد أن يشارك في توفير أحسن الظروف التي من شأنها أن تسمح للمنتدى بمواصلة تطوره في كنف الطمأنينة وحذو السبيل الذي يقع على عاتق المنخرطين فيه مسؤولية تقريره”.