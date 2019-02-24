علي جابر واحمد حلمي يمنحان بطاقة المرور لاسمهان سيمون في Arabs Got TaLents

عرضت الحلقة الثانية من برنامج Arabs Got TaLents على شاشتيْ الـ LBCI والـ MBC، وشارك عدد من المواهب من مختلف الدول العربية.

وأكثر مالفت الانتباه، المشتكرة الجزائرية أسمهان سيمون التي قدمت أغنية من التراث الأمازيغي، وحصلت على 2 نعم من علي جابر وأحمد حلمي بينما نجوى كرم أصرّت على الـ لا.

أسمهان أبهرت علي جابر، وحين جاء دور نجوى علّقت على خروج أسمهان من بعض النوتات، وقاطعها علي معترضاً وكذلك أحمد وشكّلا ثنائياً ضد نجوى التي قررّت ممازحة الإنسحاب من البرنامج، فوقفت وقالت: خلص باي. ومن ثم عادت إلى مكانها بعد الحاح من علي جابر وأحمد حلمي.

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