الإثنين , مارس 18 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / فيما إكتفى النواب الباقون بـ "الإنسحاب ":
علي العسكري يستقيل من البرلمان بصفة رسمية

فيما إكتفى النواب الباقون بـ "الإنسحاب ":
علي العسكري يستقيل من البرلمان بصفة رسمية

islam kaab 17 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 116 زيارة

أعلن القيادي وعضو الهيئة الرئاسية والنائب عن جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري استقالته من المجلس الشعبي الوطني و قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب .
وأورد الحزب على صفحته الرسمية :”بتاريخ 17 مارس 2019 ووفقًا للقرار الذي اتخذته القيادة المركزية الوطنية فيما يتعلق بسحب البرلمانيين من المجلسين، قدم علي لعسكري منسق الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية استقالته رسميا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.”
هذا وسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية أن سحب نوابه من البرلمان بغرفتيه يوم 6 مارس الماضي تنديدا بسياسة الأمرالواقع و القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية و الإنضمام للحراك الشعبي ولم يوضح البيان حينها طبيعة هذا الانسحاب وإن كان استقالة و أعلنوا رفقة الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة مؤخرا عن تجميد أنشطتهم
زينب بن عزوز

عن islam kaab

شاهد أيضاً

من أجل التشاور حول الوضع الحالي للبلاد:
نقابات التربية ترفض التفاوض مع بدوي وتتمسك بالمقاطعة

رفضت نقابات التربية، الرد على مطلب الحكومة التي يقودها الوزير الأول، نور الدين بدوي، من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super