أعلن القيادي وعضو الهيئة الرئاسية والنائب عن جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري استقالته من المجلس الشعبي الوطني و قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب .

وأورد الحزب على صفحته الرسمية :”بتاريخ 17 مارس 2019 ووفقًا للقرار الذي اتخذته القيادة المركزية الوطنية فيما يتعلق بسحب البرلمانيين من المجلسين، قدم علي لعسكري منسق الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية استقالته رسميا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.”

هذا وسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية أن سحب نوابه من البرلمان بغرفتيه يوم 6 مارس الماضي تنديدا بسياسة الأمرالواقع و القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية و الإنضمام للحراك الشعبي ولم يوضح البيان حينها طبيعة هذا الانسحاب وإن كان استقالة و أعلنوا رفقة الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة مؤخرا عن تجميد أنشطتهم

زينب بن عزوز