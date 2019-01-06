قال الأمين العام للاتحاد العام الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن وباء الحمى القلاعية وكذا طاعون صغار المجترات مسا 26 ولاية، و أكد أن السلطات ستقوم بتعويض المربين الذي نفقت ماشيتهم بسبب هذين الوبائين، سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين .

وأوضح، عليوي، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن بؤر المرض مست أكثر من 26 ولاية ، و أضاف أن كل الإطارات الفلاحية في الجزائر جندت لمؤازرة المربين الذين طال الوباء ماشيتهم ويعملون بالتنسيق سواء كانوا من غرفة الفلاحة أو من مديريات الفلاحة أو من ممثليات إتحاد الفلاحين الجزائريين وكذا فدرالية الموالين بالإضافة إلى الجمعيات المهنية الخاصة “.

وأضاف أن الاتحاد يعمل الآن مع مصالح البيطرة والمصالح البلدية في المناطق المتضررة من الو باءين لإثبات نفوق قطعان الماشية لا سيما في المناطق الحدودية والنائية.

ودعا عليوي إلى “عدم المبالغة في تهويل قضية انتشار الوبائين لأن مجال تربية المواشي طالما عرف آفات متنوعة منها الحمى المالطية للأبقار وأمراض أخرى مست الدواجن ، مشيرا إلى كل الجهود الرامية لاحتوائه والتحكم فيه من خلال الحرص على الوقاية من انتشارهما باستعمال مواد التنظيف والأدوية اللازمة “.

هذا وكان وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، قد أكد اليومين الأخيرين، على وقوف إطارات الوزارة على تنفيذ كل الإجراءات الضرورية من اجل القضاء على داء الحمى القلاعية والطاعون بالنسبة لصغار الماشية التي أصابت المواشي عبر عدد من ولايات الوطن في الفترة الأخيرة، كما تم تنصيب لجنة يقظة للسهر والمتابعة على مستوى الوزارة منذ الإعلان عن بدء انتشار الوبائين.

رزيقة.خ