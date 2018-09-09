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“على حفتر احتواء الحرب في بلاده قبل تهديد الجزائر”

الخبير الأمني عمر بن جانة لـ "الجزائر":
“على حفتر احتواء الحرب في بلاده قبل تهديد الجزائر”

islam kaabech 9 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 47 زيارة

رفض الخبير الأمني عمر بن جانة في تصريح لـ “الجزائر” اليوم الأحد، ما أدلى به اللواء الليبي من ادعاءات ضد الجزائر، قائلا “أنفي أن تكون تصريحات خليفة حفتر بخصوص توغل أفراد من الجيش الجزائري داخل الحدود الليبية معلومات صحيحة”، مؤكدا أن عقيدة الجيش الوطني الشعبي “واضحة وهي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

ودعا العقيد المتقاعد عمر بن جانة خليفة حفتر إلى “احتواء الحرب الداخلية في بلاده قبل التهديد بنقلها إلى الجزائر”، مقدرا في السياق ذاته تصريحاته “بعيدة كل البعد عن اللباقة الدبلوماسية”، خاصة أن حفتر رقم مهم في معادلة الأزمة في الجارة ليبيا.

وكانت قد بثت قناة “الجزيرة” الإخبارية مساء أمس، فيديو يبرز اللواء خليفة حفتر يوم الخميس الفارط، أمام جمع من مؤيديه في شرق ليبيا يقول فيه “إنه أبلغ السلطات الجزائرية بقدرته على نقل الحرب في لحظات إلى حدودها، وإن السلطات الجزائرية اعتذرت وأخبرته أن دخول قوات تابعة لها إلى ليبيا عمل فردي سينتهي في غضون أسبوع”. وأعطت مختلف القراءات لهذا التصريح المفاجئ في توقيته أن اللواء الليبي يحمل كلامه تهديد غير مباشر للجزائر التي تظل واقفة على مسافة واحدة بين مختلف أطراف الأزمة في الجارة ليبيا وتعمل وفق جهود دبلوماسية مضنية على دفع جميع الفرقاء الليبين ما عدا المجموعات الإرهابية للحوار والمصالحة الوطنية

إسلام.ك

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