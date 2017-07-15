السبت , يوليو 15 2017
الرئيسية / الاقتصاد / قال ان فرص الاستثمار بافريقيا قائمة، بوطالبي::
على الجزائر اثبات حضورها الاقتصادي والتجاري

قال ان فرص الاستثمار بافريقيا قائمة، بوطالبي::
على الجزائر اثبات حضورها الاقتصادي والتجاري

eldjazair 14 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 27 زيارة

أكد رئيس المركز العربي الافريقي للاستثمارات والتطوير امين بوطالبي أن الجزائر عرفت تاخرا كبيرا في ولوج السوق الافريقية.
ودعا امين بوطالبي الذي نزل ضيفا الخميس على حصة خاصة بالقناة الاذاعية الاولى الحكومة الى وضع خارطة طريق للمتعملين الاقتصاديين من اجل اقامة استثمرات في افريقيا.
واوضح في هذا الصدد”ان الوجهة الى إفريقيا تأخرت بعض الشيء وهذا لايعني اننا ضيعنا كل الفرص بل هناك العديد من الفرص، والعديد من الدول لها الولاء للجزائر التي ساعدتها على استقلالها، فمثلا حين تمنح هذه الدول دعما خارجيا من الاتحاد الاروبي أوالبنك الدولي نحن لانفكر اطلاقا في استغلال ذلك الدعم”.
واضاف إن”الخبرة الجزائرية والدبلوماسية قوية جدا في الوطن العربي وافريقيا لكن الخبرة اقتصادية ضعيفة جدا وهذا ربما لعدم وجود مخطط او خارطة طريق لولوج السوق الافريقية كما ان الجزائر لايوجد لديها بنوك ومصارف في الخارج ولا وكالات تأمين او تمثيل تجاري”.
وخلص إلى القول “والان على عاتق الحكومة حمل ثقيل جدا وهو كيف يمكن ان نستغل التمثيل السياسي بالحضور الاقتصادي والتجاري”.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

لجعل قطاع السياحة أحد البدائل الاقتصادية للمحروقات:
وزير السياحة يؤكد على ضرورة تكاثف الجميع

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تكاتف جميع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super