الخميس , يوليو 13 2017
الرئيسية / الوطني / جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد:
على الجزائر أن تحافظ على أمنها لكن بطرق دبلوماسية

جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد:
على الجزائر أن تحافظ على أمنها لكن بطرق دبلوماسية

eldjazair 12 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 20 زيارة

كشف جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد،أحد أقطاب المعارضة في الجزائر،أن قضية اللاجئين الافارقة تستلزم تدخلا من السلطة، التي لها كل الحق في تقدير المخاطر المحيطة بها لضمان سلامة حدودها ،لكن بطرق أكثر حضارية ودبلوماسية .
وأضاف المتحدث أنه لا بد من دراسة الملف وتحضير إحصائيات دقيقة عن الموضوع لاتخاذ قرار سياسي صائب. وشبه جيلالي سفيان هروب الأفارقة من أراضيهم بهروب الجزائريين إلى دول الجوار والاتحاد الأوربي خلال سنوات العشرية السوداء .
و استنكر المتحدث من جهة ثانية التصريحات المسيئة لهؤلاء اللاجئين بالقول أنهم مصدر الأمراض، والآفات، لأنه تصريح عنصري وغير حضاري،يشبه تصريحات بعض الفرنسيين في حق الجزائريين الذين هاجروا لظروف اجتماعية للعيش هناك.

عن eldjazair

شاهد أيضاً

بعد تأكيده بقاءه لغاية انعقاد اللجنة المركزية التي ستحدد مصيره:
هل سيتكرر سيناريو سعداني مع ولد عباس؟

حملت تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والتي رد فيها على المطالبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super