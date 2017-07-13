كشف جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد،أحد أقطاب المعارضة في الجزائر،أن قضية اللاجئين الافارقة تستلزم تدخلا من السلطة، التي لها كل الحق في تقدير المخاطر المحيطة بها لضمان سلامة حدودها ،لكن بطرق أكثر حضارية ودبلوماسية .

وأضاف المتحدث أنه لا بد من دراسة الملف وتحضير إحصائيات دقيقة عن الموضوع لاتخاذ قرار سياسي صائب. وشبه جيلالي سفيان هروب الأفارقة من أراضيهم بهروب الجزائريين إلى دول الجوار والاتحاد الأوربي خلال سنوات العشرية السوداء .

و استنكر المتحدث من جهة ثانية التصريحات المسيئة لهؤلاء اللاجئين بالقول أنهم مصدر الأمراض، والآفات، لأنه تصريح عنصري وغير حضاري،يشبه تصريحات بعض الفرنسيين في حق الجزائريين الذين هاجروا لظروف اجتماعية للعيش هناك.