أكد وزير الاتصال جمال كعوان أمس بسيدي بلعباس على ضرورة أن يؤدي الإعلام في الجزائر “دورا هاما في تعبئة المواطنين” من أجل خدمة البلاد “لاسيما في الظروف الصعبة التي تمر بها”.

وشدد الوزير لدى تنشيطه لندوة صحفية بمناسبة زيارته للولاية على “أهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام بما يخدم مصلحة البلاد للخروج من الأزمة مع تثمين الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ترقية ثقافة العمل والجهد”.

وأكد في ذات السياق على “ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل تثمين وإبراز المكاسب التي يتعين المحافظة عليها من خلال مواكبة الإعلام لأهم المشاريع الكبرى المندرجة في إطار التنمية المحلية مع الانفتاح أكثر على المجتمع لاسيما فئة الشباب وتذكيرها بالدور المنتظر منها لخدمة البلاد”.

وصرح السيد كعوان أن “الجزائر لا تزال تقدم الدعم في مختلف القطاعات من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن ولابد على الإعلام اليوم أن يثمن هذه الجهود وينظر إلى الواقع بنظرة تفاؤل تبعث الأمل في أنفس الشباب تدفعهم للسعي من أجل تحقيق مستقبل زاهر”.

وأبرز الوزير من جهة أخرى أن “الصحافة الجزائرية تتمتع بحرية مطلقة وأن حرية التعبير في الجزائر تخطت كل القيود والحدود ما يستدعي أن تحترم نفسها وتلتزم بأخلاقيات المهنة وتقدم مادة إعلامية هادفة تواكب الأحداث المحلية وتسهم في نقل معلومات من مصادر موثوقة.”

ولدى توجهه لمنطقة عين آذن ببلدية سفيزف حيث وقف على النصب التذكاري المخلد لـ 11 معلمة ومعلم الذين اغتالتهم أيادي الارهاب عام 1997 للترحم على أرواحهم ذكر جمال كعوان “بالتضحيات التي قدمها جيل الأمس والجهود التي بذلتها الدولة من أجل تحقيق السلم والأمان” مشيرا إلى أنها “المكاسب التي لابد أن تعيها جيدا الأجيال القادمة لتسعى بدورها لخدمة البلاد وحمايتها والمحافظة على أمنها واستقرارها”.

ولدى نزوله ضيفا على إذاعة سيدي بلعباس أكد السيد كعوان على “ضرورة مواكبة الإذاعة المحلية للأخبار والتنمية المحلية” منوها في ذات السياق بالمكانة التي تحتلها سيدي بعلباس التي تمثل ولاية فلاحية وصناعية وسياحية بامتياز .

كما تفقد وزير الاتصال خلال هذه الزيارة المركز الجهوي للبث الإذاعي رحال زوهير التابع لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ببلدية سيدي حمادوش حيث تم تقديم الخريطة الجغرافية التي تبين تغطية المركز للجهة الغربية مع توضيح مناطق الظل حيث نوه بالجهود المبذولة من أجل مواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الاتصال والإعلام.

وببلدية سيدي بلعباس عاين الوزير مشروع إنجاز المقر الجديد للإذاعة الجهوية، حيث أعطى تعليمات بضرورة استكمال الأشغال وتسليمه في أقرب الآجال.

كما كان للوزير لقاء مع الصحفيين المحليين والمراسلين المعتمدين بدار الصحافة حيث أوصى الصحفيين بالالتزام أكثر بالمهنية والاحترافية واحترام المهنة والنظر بإيجابية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية.

وفي ختام زيارته لولاية سيدي بلعباس أشرف جمال كعوان على تكريم عائلات صحفيين محليين وافتهم المنية على غرار بومضول قاضي رئيس تحرير بجريدة “الشروق” وجلول جدي من الإذاعة الوطنية ومهدي قادة من جريدة “واست أنفو” ودواجي مراد من يومية “ليكسبرسيون”.