قال مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، أن نقص التغطية باللقاح سبب انتشار بوحمرون وسط فئة الأطفال، و أضاف انه تم تسجيل 18 حالة وفاة بهذا الوباء في سنة 2018.

و أوضح فورار، أمس، لدى استضافته بإحدى القنوات الخاصة، أن ” البوحمرون” من الأمراض المعدية والذي يمس الأطفال بنسبة كبيرة، وهو قاتل، ويظهر بكثرة في فصل الشتاء والربيع، ودعا الأولياء إلى تلقيح أبنائهم وإتباع الرزنامة الوطنية للتلقيح، و قال أن أعراض المرض في البداية تشبه أعراض الزكام، وتبدأ بالظهور من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوما من بعد التعرض للفيروس، على شكل حمى، كحة جافة، سيلان في الأنف، احتقان، إضافة إلى التهاب في ملتحمة العين، حساسية للضوء، بقع داخلية بيضاء داخل الفم لجهة الخد، طفح جلدي، و أكد انه لا يوجد بديل من التلقيح للوقاية من هذا المرض، إضافة إلى تدابير وقائية أخرى كغسل الأيدي وتغيير المنشفة .

و أكد فورار أنه ومن 2012 إلى 2017 لم نسجل أي حالة وفاة بسبب البوحمرون، لكن في السنة الماضية 2018، تم تسجيل 27 ألف و700 حالة إصابة ، و 18 وفاة بهذا الوباء، و قال المتحدث ، أن الجزائر في الوقت الحاضر في مرحلة القضاء على هذا المرض، و أن الحالات المتبقية تعد على الأصابع في كل من الجلفة، تيارت، والمسيلة، هذه الأخيرة التي تتواجد فيها 4 أو 5 حالات.

و اعتبر فورار، أن حملة التلقيح الخاصة بسنة 2017، فشلت على مستوى المدارس بسبب المخاوف آنذاك من خطر التلقيح، وأكد مدير الوقاية أن الأهداف لم تحقق باعتبار أنه كان من المفروض أن تصل نسبة التغطية آنذاك إلى 95% لكنه تم تلقيح 47% فقط من الأطفال المتمدرسين، رغم أن الوزارة عملت بإستراتيجية عالمية “2012-2020” للقضاء على البوحمرون، وأضاف المتحدث، أن الإستراتيجية وضعتها منظمة الصحة العالمية، مشيرا أن هذه الأخيرة تظم عملية التلقيح العادي وكذا الحملات التحسيسية في التلقيح، وأكد أن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة والإمكانيات من أجل مواجهة هذا الداء ، كما وفرت اللقاح على مستوى جميع وحداتها الصحية ، مشيرا أن اللقاحات ذات جودة ومعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية ومعاهد “باستور “.

ر.خ