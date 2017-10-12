صرح رئيس الوزراء الروسي, دميتري ميدفيديف، بالجزائر العاصمة, أن العلاقات بين الجزائر و روسيا تتطور بشكل ” واعد “، مبرزا تطابق وجهات النظر بين البلدين حول العديد من القضايا الدول.

أوضح السيد ميدفيديف عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة , قائلا ” لقد لاحظنا أن العلاقات بين الجزائر وروسيا تتطور بشكل معتبر “، وأشار رئيس الوزراء الروسي أنه كانت له محادثات “مثمرة” مع المسؤولين الجزائريين أفضت إلى “مقاربات جديدة” في المجال الاقتصادي وإلى استثمارات جديدة في عدة ميادين تهم البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة و التكنولوجيات الحديثة وفي مجالات أخرى للتعاوني حيث قال ” لدينا بالفعل طاقات و أبرز ديميتري ميدفيديف الذي صرح أنه أبلغ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا ” التطور المستمر ” للعلاقات الجزائرية-الروسية، مذكرا بـ ” الأسس المتينة ” التي تقوم عليها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما أوضح ديميتري ميدفيديف أنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى القضايا الدولية لاسيما مكافحة الارهاب وضرورة إيجاد حلول لمختلف النزاعات في العالم. وأبرز رئيس الوزراء الروسي تطابقا في المواقف الجزائرية و الروسية مؤكدا أن وزارتي الخارجية للبلدين تبقيان على اتصال من اجل تنسيق الجهود من منطلق احترام القانون الدولي”، معبرا عن شكره للرئيس بوتفليقة و للوزير الأول أحمد أويحيى على ” نجاح هذه الزيارة “.

إسلام كعبش