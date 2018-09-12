أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ونظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، أن العلاقات المميزة بين البلدين لا يمكن لأي شيء المساس بها، أو أن يعكر صفوها.

و التقى مساهل نظيره العراقي أمس بالقاهرة، على هامش الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية، و ذلك بعد يومين من حادثة أنصار اتحاد العاصمة و فريق القوة الجوية العراقية، و التي رآها البعض أنها قد تضر بالعلاقات بين البلدين، خصوصا بعد إعلان الخارجية العراقية استدعاء السفير الجزائري ببغداد لإبلاغه رفض و استياء “العراق حكومة وشعبا لما قام به بعض المتواجدين ضمن أنصار اتحاد الجزائر الذين هتفوا باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ”

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد تناول الوزير مساهل و العراقي إبراهيم الجعفري، العلاقات الثنائية بين العراق والجزائر وسبل تعزيزها المستمر، مشيدان بـ”عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين”.

ووفقا البيان ذاته، فقد وجه الوزير العراقي، لنظيره الجزائري دعوة للقيام بزيارة إلى بغداد، مضيفا إلى أن عبد القادر مساهل أعرب عن ترحيبه بهذه الدعوة “تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، والتي ليس أي شيء المساس بها، وبالتالي غلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقات”.

للإشارة ، كانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق استدعاء السفير الجزائري ببغداد، على خلفية انسحاب فريق عراقي من مباراة لكرة القدم، إثر إقدام مشجعين جزائريين على إطلاق هتافات تمجد الرئيس الأسبق صدام حسين، و ذلك لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال المباراة.

رزيقة.خ