فند المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش ما يتم الترويج عن أزمة تتخبط فيه الشركة مدرجا الأمر في خانة الإشاعات و التي يراد من ورائها التشويش على هذه الأخيرة كاشفا عن عقد اجتماع مهم مع نقابات عمال الخطوط الجوية لمناقشة المسائل العالقة.

وأوضح علاش في تصريحات له أمس أن إدارة الجوية الجزائرية ستستمع إلى انشغالات العمال ومطالبهم وستدرس الملفات بجدية كبيرة بغية حل المشاكل العالقة التي بإمكانها إيجاد حلول لها لكن المطالب التي يتعذر عليها تلبيتها بسبب محدودية الإمكانيات، لن تستجيب لها و قال :”صحيح أنه تم تحقيق مكاسب مالية مهمة خلال السنة الفارطة قدرت بحوالي 100 مليار دينار لكن نظرا لحجم النفقات الكبيرة التي تعدت 51 بالمئة فالوضعية لا تحتمل مزيدا من النفقات وزيادة أجور العمال.”

وكشف ذات المسؤول عن عزم الشركة لاقتناء 30 طائرة جديدة تدخل حيز الخدمة خلال السنوات الخمسة المقبلة، وذلك في مرحلة لتجديد أسطول الجوية التي يفوق عمر بعض طائراتها الـ 20 سنة كاشفا أن الشركة مقبلة على مرحلة تجديد مهمة ستكون تكاليفها باهضة كما ستدخل مرحلة التنفيذ لخطة الصيانة وإعادة تهيئة الطائرات في شهر مارس المقبل وقال : سيتم تجديد الأسطول الجوي القديم للجوية الجزائرية مستقبلا مابين سنة بالنظر لوجود طائرات قديمة فاق عمرها 20 سنة .”

وكشف علاش أن عدد مسافري الجوية الجزائرية بلغ 6 ملايين مسافر سنة 2018 وهو ما يدل على السمعة الجيدة لهذه الشركة الوطنية و الذي المواطنين يجعل المواطنين يفضلون السفر عبر خطوطها. ردا على مسألة التأخرات التي أرقت المسافرين بالتأكيد أن الأمر سيتم القضاء عليه بصفة نهائية مع دخول المطار الجديد حيز الخدمة الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الخدمات .

أول رحلة حج يوم 5 جويلية وسعر التذكرة لن يتجاوز120 ألف دينار

وكشف المسؤول لأول على الجوية الجزائرية أن تذكرة حج هذا الموسم لن يتجاوز سعرها 120 ألف دينار و أن أول رحلة للبقاع المقدسة ستكون يوم 5 جويلية المقبل و يأتي هذا بعد يومين من تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى والذي أكد أنه مجلس وزاري سيعقد منتصف الشهرالجاري للفصل في التكلفة النهائية لموسم حج 2019 بالرغم من قوله أن لا زيادة ستكون بالرغم من إرتفاع أسعار الإقامة في السعودية وستكون في حدود52.5 مليون سنتيم .

زينب بن عزوز