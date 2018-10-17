وقع الرئيس المدير العام لخطوط لجوية الجزائرية، علاش بكوش، على اتفاقية شراكة مع مؤسسة بريد الجزائر، تمكن الزبائن من شراء تذاكرهم عن طريق شبكة الانترنت، وعبر الموقع الرسمي للشركة بكل أمان ودون عناء التنقل، وفي هذا ا الصدد أفاد كوش قائلا أنّ هذه الخدمة تستجيب إلى المقاييس الدولية في مجال تأمين وسلامة المعاملات.

وأضاف نفس المتحدث على هامش توقيع الاتفاقية بأنّ استراتيجية الخطوط الجوية الجزائرية في هذا المجال تعتمد على تحسين نوعية الخدمات المقترحة على الزبائن، مشيرا إلى أنّ هذه الخدمة تستجيب إلى المقاييس الدولية في مجال تأمين وسلامة المعاملات.

وشدد علاش على أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تجاوزت مرحلة الاحتجاجات وحققت نموا بـ 5 بالمائة” مؤكد في نفس الوقت أنّ قطاع الملاحة الجوية وعمل الشركة يتأثر بشكل كبير ومباشر بضعف القطاع السياحي الوطني.

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