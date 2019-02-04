كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي، أمس بالجزائر العاصمة، عن تخصيص 63 مليار دج في ميزانية المؤسسات الصحية لاقتناء الأدوية الموجهة لعلاج السرطان أي ما يمثل “نسبة 59 بالمائة من مجمل مقتنيات الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال سنة 2018 “.

وأشار وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح لقاء إعلامي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف ال4 من شهر فيفري

إلى فتح 41 مصلحة و77 وحدة للعلاج الكيميائي عبر التراب الوطني، مذكرا بعدد المسرعات للعلاج بالأشعة التي بلغت 43 مسرع بالقطاع العمومي و10 مسرعات بالقطاع الخاص بعد ما كان عددها “لا يتجاوز 10 مسرعات في سنة 2013 متوفرة بالقطاع العمومي فقط”.

وكشف الوزيرعن استلام مركز تيزي وزو بداية هذه السنة و الذي ستتبعه مراكز كل من الوادي وادرار وبشار والأغواط خلال

شهر فيفري الجاري مع إضافة مسرعي في مستشفى ورقلة و المستشفى العسكري بتمنراست لتعزيز العلاج بالأشعة.

كما استفادت المؤسسة الإستشفائية الجامعية محمد لامين دباغين “مايو سابقا” بتوفير جهازين للعلاج وجناح كامل بطاقة 140 سرير و7 غرف للعمليات الجراحية للتكفل بالسرطان لدى الطفل.

وأشار وزير الصحة إلى ملف الرقمة حيث سيتم ربط 3700 مؤسسة صحية خلال سنة 2019 عن طريق القمر الصناعي الكومسات1 بالإضافة إلى الملف الإلكتروني للمريض والتوأمة والعلاج المنزلي والتطبيب عن بعد مع تحسين العلاج التلطيفي لضمان صياغة برتوكولات العلاج التوافقي للمريض.

80 مليارات دينار قيمة مساهمات الضمان الاجتماعي في التكفل الطبي

كشف الوزير “مراد زمالي” خلال إشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي على إحياء اليوم الإعلامي لمكافحة السرطان الذي يصادف يوم أمس أن قطاع الضمان الاجتماعي يساهم في التكفل الطبي بالمريض من خلال المساهمة الجزافية للتمويل السنوي للمستشفيات والتي بلغت خلال هذه السنة 88 مليار دج وكذا تعويض أزيد من 4000 نوع من الادوية من ضمنها تلك الموجه لعلاج السرطان.

و أشار الوزير أن الرئيس من أطلق مبادرة المخطط الوطني لمكافحة هذا الداء 2015/ 2019 وأدرجه ضمن الورشات الكبرى لبرنامجه الرئاسي مجندا كل الوسائل اللازمة لإنجاحه.

و أضاف أن الدور الذي تلعبه مصالح مفتشية العمل المتواجدة عبر كامل التراب الوطني كبير، في مراقبة ظروف العمل والحرص على احترام قواعد الصحة والسلامة في مكان العمل والبحث عن العناصر والمسببات المهنية للسرطان وذلك “لوقفها وتوجيه العمال المعرضين إلى مصالح الطب العام”.

و حضر هذا اللقاء ممثلو المنظمة العالمية للصحة واليونسيف واوني-سيدا بالجزائر إلى جانب مديري مراكز مكافحة السرطان والمختصين حيث تم عرض استراتيجية الكشف المبكر المنظم لسرطان الثدي التي انطلقت بسعة ولايات نموذجية وهي بسكرة والأغواط وجيجل وتلمسان وقسنطينة وتيبازة وبومرداس وخمس ولايات نموذجية بالنسبة للتشخيص المبكر المنظم بالنسبة لسرطان القولون والمستقيم وهي باتنة وعنابة وبجاية وبومرداس وسيدي بلعباس وكذا البرنامج الوطني لمكافحة سرطان عنق الرحم.

كما قدم المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات السيد أمحمد عياد بالمناسبة عرضا مفصلا عن الأدوية الموجهة لعلاج السرطان التي تقتنيها الصيدلية لفائدة المستشفيات وتوزع مجانا للمرضى.

وقد توصلت الصيدلية -كما أضاف-خلال السنوات الأخيرة إلى توفير جميع الأدوية بما فيها الأدوية المبتكرة خاصة تلك الموجهة للعلاج المستهدف الذي يمثل نسبة 46 بالمائة من فاتورة الأدوية الموجهة لعلاج السرطان وسيتبع بأدوية أخرى خلال الأيام القليلة القادمة .

ر.م