أخرج القرار الأخير للوزير الأول عبد المجيد تبون المتعلق بتجديد عقود الشبكة الاجتماعية المنتهية عقودهم شهر جوان فقط، التنسيقية الوطنية لعمال هذه الفئة عن صمتها، مطالبة إياه إعادة النظر فيه حتى يمس كافة العمال التي تنتهي عقودهم قبل وبعد جوان.

على الرغم من تثمين رئيس التنسيقية الوطنية لعمال الشبكة الاجتماعية عصمان عيسى لقرار الوزير الأول عبد المجيد تبون المتعلق بتجديد عقود عمال الشبكة غير انه أعاب عليه في تصريح لـ”الجزائر” أنه مس الذين انتهت عقودهم شهر جوان فقط و المقدرين بحوالي 6 آلاف عامل عبر الـ48 ولاية ، قائلا:” نثمن قرار الوزير الأول فيما يخص تجديد عقود عمال الشبكة الاجتماعية المتمثلة في التي تنتهي عقودهم في شهر جوان 2017، إلا أننا نعيب عليه انه مس جزءا منهم فقط، محبذين لو جاء هذا القرار ماسا لكافة العمال التي تنتهي عقودهم قبل هذا التاريخ أو بعد هذا التاريخ، داعيا إياه إلى فتح باب الحوار حتى يتسنى لهم طرح مختلف انشغالاتهم.

وندد عصمان بالوضعية الكارثية التي تعمل فيها هذه الفئة سيما وأن عامل الإدماج المهني يعمل أكثر من العامل الرسمي و بأجر قليل ، مطالبا في هذا الصدد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإقامة حلول ناجعة لهذه الفئة، وكذا احتساب سنوات العمل في التقاعد، بالإضافة إلى فتح التوظيف المباشر لعمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية خاصة و أن اغلب المسجلين بهذه الصيغة يعملون منذ أكثر من 20 سنة ويتقاضون 5400 دج فقط ، و أشار إلى أن التنسيقية قامت بطرح قانون على الوزارة هو موجود في الحقيقة و المتمثل في منح 50 بالمائة للتوظيف الخارجي و 50 بالمائة المتبقية للداخلية لعمال الشبكة الاجتماعية.

كما طالب رئيس التنسيقية من وزارة العمل والتشغيل تحويل عقود عمال الشبكة الاجتماعية إلى عقود “لانام” مباشرة من خلال سحب هذه الصيغة من وزارة الضمان وتحويلها إلى وزارة العمل و دمجها في صيغة موحدة و هي ” لانام”، بالإضافة إلى فتح عملية التوظيف المباشر لكل عامل تعدت مدة عمله في منصبه الـ8 سنوات بدون مسابقة توظيف و فتح أبواب الوظيف العمومي أمام طالبي العمل الجدد الذين لم يستفيبدوا من قبل من هذه العقود.

و شدد على ضرورة وضع حد للتعسفات التي يقوم بها أرباب العمل في حق هذه الفئة، بضرورة سن قانون واضح يحمي العلاقة بين عمال هذه الفئة والمؤسسة ويتم من خلاله الاعتراف بها، سيما وان اغلب عمال الصحة و التربية و التعليم العالي هم عمال من فئة الإدماج و لم يستفيدوا من أي امتيازات يتلقاها العامل الأساسي.

وفاء مرشدي