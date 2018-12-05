عقوبات للمخالفين لتعليمة إجبارية لارتداء القفازات بالمطاعم

وجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر مؤخرا نحو 200 إعذار لأصحاب محلات الأكل السريع و المطاعم و القصابات المخالفين لتعليمة “إجبارية ارتداء القفازات من قبل الطباخين والبائعين في أوقات العمل”، حسبما

وكشف دهار العياشي ممثل عن مديرية التجارة أن أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة قاموا مؤخرا بتوجيه نحو 200 اعذار لأصحاب محلات الأكل السريع و المطاعم و المقاهي و القصابات المخالفين لتعليمة إجبارية ارتداء القفازات من قبل الطباخين أو الباعة في أوقات العمل ، و هي التعليمة التي تعد إجراء وقائي ضد التسممات الغذائية

و أضاف أن عدد التدخلات التي قام بها اعوان المديرية مؤخرا للتأكد من احترام الباعة و الطباخين على مستوى محلات الأكل السريع و المطاعم و القصابات و المقاهي و محلات بيع الحلويات و المرطبات و ايضا محلات البيع بالتجزئة للخضر و الفواكه بالعاصمة فاقت 700 تدخل ، تم توجيه على اثرها نحو 200 اعذار للتجار المخالفين للتعليمة القاضية بإلزامية ارتداء القفازات أثناء تحضير الوجبات او تقديمها او بيعها

و ذكر المتحدث ان وزارة التجارة كانت قد أكدت من خلال هذه التعليمة على ضرورة ضمان نظافة المأكولات التي يشتريها الزبائن يوميا من هذه المحلات التي تعرف إقبالا واسعا و يوميا من قبل المواطنين مشيرا ان عدد المتابعات القضائية في هذا الخصوص بلغ 18 حالة ، مع غلق محل واحد

وللتذكير فان مصالح مديرية الصحة لولاية الجزائر كانت قد سجلت خلال السداسي الاول من السنة الجارية تعرض 57 شخصا لتسممات غذائية جماعية نتيجة استهلاك مواد سريعة التلف لم يتم احترام فيها قواعد النظافة وسلسلة التبريد والتخزين ، و ذلك على مستوى العديد من المطاعم ومحلات الأكل الخفيف بالعاصمة

رزاقي.جميلة