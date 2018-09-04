هدد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود كل الوكالات السياحية التي أخلت بالشروط المعمول بها لتنظيم حج 2018، حيث ذكر أمس أن مصالحه ستقوم بتسليط عقوبات قاسية على عدد منها.

وقال وزير السياحة بن مسعود في تصريح إعلامي ادلى به أمس، من الغرفة العليا أن مصالحه تلقت عدة شكاوى تفيد إخلال بعض الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم الحج بالدور المنوط بها، متوعدا كل الوكالات دون استثناء بتسليط عقوبات وفق القانون المعمول به. وتأتي تهديدات وزير السياحة عقب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، التي كشف فيها أن عدد من الحجاج وقعوا ضحية وكالات وهمية، لافتا إلى وجود وكالة سياحية نظّمت موسم حج دون رخصة، داعيا في هذا الشأن وزير السياحة للتكفل بمعاقبتها.وبخصوص تقييم مصالحه لموسم الاصطياف لهذه السنة، أشار بن مسعود أن دائرته الوزارية ستقوم بتقييم موسم الاصطياف نهاية سبتمبر الجاري.

عمر حمادي