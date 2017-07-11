فضلت الوزارة الأولى حسم الأمر الذي دفع الصيادلة الخواص لإعلان التمرد على قرار صندوقي “الكناص” و”الكاسنوص” بإلغاء التحفيزات المقدرة ب20 بالمائة، التي كانت تمنحها إياهم نظير مجهوداتهم في عمليات الدفع وتوظيف عمال إضافيين والتي كان قد اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، بعقد المجلس الوزاري للقاء يوم الخميس القادم لمناقشة قرار إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة.

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، عن لقاء سيعقده المجلس الوزاري يوم الخميس لمناقشة قرار إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، ويتعلق الأمر بهامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا.

و أبرز بلعمبري “أن الوزارة الأولى تنظم هذا الخميس مجلس وزاري من أجل دراسة هذا الملف المطروح حاليا حول التحفيزات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص الدواء المصنع محليا وصرفه من طرف الصيدلية”.

: “كان اللقاء مثمر جدا ونحن متفائلون خاصة بعد تبليغ الرسالة للوزير الأول عبد المجيد تبون”، مشيرا إلى لقاء العمل الذي جمع ممثلي النقابة أمس بوزير العمل مراد زمالي الذي تم خلاله دراسة قرار إلغاء هامش ربح الصيادلة المقدر بـ 20 بالمائة عن ترويج وبيع الأدوية الجنيسة المحلية بهدف ترقية المنتج المحلي، والذي تبعته جلسة عمل تقنية مع مديرية الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، معربا في هذا الخصوص عن تفاؤله بتكفل السلطات بهذا الملف”.

كما أكد بلعمبري في السياق ذاته أن وزارة الصحة كانت قد قدمت تطميناتها لفئة الصيادلة بتكفل الوزارة الأولى بالملف، وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي قد التقى أول أمس برئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين رفيق مرسلي حيث قدم هذا الأخير عرضا شاملا لآفاق التصنيع لأعضاء الجمعية وذلك بموجب الشراكة مع مخابر أجنبية للتصنيع في الجزائر والتصنيع الكامل للأدوية الأساسية”، مذكرا “بالقيود المفروضة” في مجال تنظيم تحديد هامش الأسعار حيث “طمأنه” وزير الصحة بالدعم الكامل للسلطات العمومية التي تعمل من اجل ترقية صناعة الأدوية محليا و توفير جميع الظروف التي تسمح بتعزيز القدرات الوطنية في الإنتاج الصيدلاني”.

هذا ومن المنتظر أن يدخل غدا الصيادلة الخواص في إضراب وطني من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة زوالا للتنديد بإلغاء التحفيزات المقدرة بـ20 بالمائة التي كانت تتقاضاها من صندوقي “كناص” و”الكاسنوص” عن بيع الأدوية الجنيسة.

وفاء مرشدي