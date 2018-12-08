يواصل الدولي الجزائري يوسف عطّال لاعب نادي نيس الفرنسي، لفت الأنظار في “الليغ1” من خلال مستواه الباهر الذي يقدمه مع نادي الجنوب الفرنسي، حيث يلقى إشادة كبيرة من الصحافة وكذا المختصين، فقد أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة، ترشيح الجزائري لجائزة أفضل لاعبي إفريقي في أوروبا لشهر نوفمبر الماضي. وينافس عطّال حارس المرمى المغربي ياسين بونو حارس نادي جيرونا الإسباني، وكذا الإيفواري جيرفينيو لاعب نادي بارما الإيطالي، جائزة أفضل لاعب إفريقي شاب، واعتبرت “فرانس فوتبول” أن عطّال البالغ من العمر 22 سنة فقط من بين اكتشافات الموسم الكروي الحالي في الدوري الفرنسي، حيث أوضحت أنه أدى مشوارا مميزا خلال شهر نوفمبر الماضي، خاصة من جانب سرعته ومراوغاته الرائعة وكذا تمريراته السحرية، إضافة إلى التزامه بواجباته الدفاعية على الرواق الأيمن، فضلا عن اندفاعه نحو الهجوم، الذي كثيرا ما أثمر أهدافا لفريقه، وسجل عطّال هدفا في شهر نوفمبر الماضي في الدوري الفرنسي حيث منح الفوز لفريقه بهدف لصفر أمام نادي نيم، كما وضع لمسته أيضا على الفوز الكبير للمنتخب الوطني على الطوغو 4/1، عندما سجل الهدف الثاني في الجولة الخامسة من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019 المرتقبة صيف العام المقبل.

ق.ر