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عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم: ذهاب ولد عباس سيتيح لأبناء الافلان المقصيين العودة إليه

Razika kherkhache 25 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 43 زيارة

 قال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أن حزب جبهة التحرير الوطني بريحل الأمين العام السابق جمال ولد عباس  سوف يعيد الإطارات المقصية، و سيفتح أبوابه لكل أبنائه المبعدين،  فالإقصاءات و الديكتاتورية و الانفراد في القرار دهب مع ذهاب ولد عباس- على حد تعبيره.

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