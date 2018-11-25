عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم: ذهاب ولد عباس سيتيح لأبناء الافلان المقصيين العودة إليه

قال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أن حزب جبهة التحرير الوطني بريحل الأمين العام السابق جمال ولد عباس سوف يعيد الإطارات المقصية، و سيفتح أبوابه لكل أبنائه المبعدين، فالإقصاءات و الديكتاتورية و الانفراد في القرار دهب مع ذهاب ولد عباس- على حد تعبيره.