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عصيان في بيت نورية بن غبريط

بعد محاولة الوزارة خصم أيام الإضراب :
عصيان في بيت نورية بن غبريط

islam kaab 17 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 137 زيارة

رفض مدراء المتوسطات، تنفيذ قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حول إعداد قوائم بأسماء أساتذة مضربين بغية خصم أجور أربعة أيام من الإضراب مصادفة للحراك الشعبي.
وعلى غير عادة خرج مدراء المؤسسات عن طوع الوصاية ورفضت التنسيقية الولائية لمديري المتوسطات لولاية تيزي وزو، التي ذكرت ذلك في بيان لها، طاعة أمر وزيرة التربية التي طالبت المدراء الولائيين بخصم أيام الإضراب من العمال المضربين عن العمل والأساتذة من 10 إلى 14 مارس.
وقالت التنسيقية في بيانها، أنها تضم صوتها إلى صوت الحراك الشعبي وتشارك في كل المظاهرات والمسيرات السلمية، وأكدت تنسيقية المتوسطات أنها تعمل على إبعاد التلاميذ عن مناورات وتلاعبات أيام الإضراب.
رزاقي.جميلة

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