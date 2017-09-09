السبت , سبتمبر 9 2017
الرئيسية / الحوادث / عصابة أشرار تستولي على 3ملايير سنيتم من مصنع بالرويبة

عصابة أشرار تستولي على 3ملايير سنيتم من مصنع بالرويبة

nesrine mahfouf 9 سبتمبر 2017 الحوادث اضف تعليق 40 زيارة

علمت الجزائر من مصادر قضائية مطلعة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الدليل بالرويبة استمع بحر الأسبوع المنصرم لعصابة أشرار تتكون من 8 أشخاص تورطوا في جناية السرقة باستعمال العنف والكسر.

المتهمون في ملف قضية الحال تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 37 سنة قاموا بتنفيذ الجريمة بمساعدة مسؤول مخزن بذات المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية للرويبة أين وحسب تصريحاتهم الأولية أعدوا خطة محكمة لتنفيذ فعلتهم، وهو ما تم بالفعل، حيث استعملوا نهاية الشهر المنصرم شاحنة وسيارة ودخلوا المصنع بمساعدة أحد عماله وارتدوا الأقنعة لكي يصعب التعرف عليهم.

للإشارة فان كاميرات المراقبة رصدت كل تحركاتهم وتمكنت عناصر الأمن من التعرف على هويتهم وخلال عملية السطو قام متهمين اثنين  بتكبيل عناصر الحراسة وتهديدهم بواسطة خنجر ليتمكن بقية أعضاء العصابة من تنفيذ خطتهم بهدوء عن طريق السطو على صندوق من الفولاذ كان يحتوي على 3 ملايير سنتيم .

ومن المرتقب أن يتم إحالة المتهمين بعد استكمال عملية التحقيق أمام قاضي الموضوع للفصل في الملف وكشف بقية الملابسات.

صالحي.ا

الوسوم

عن nesrine mahfouf

شاهد أيضاً

حريق بمستودع شركة “سيكا” لصناعة مواد البناء بالكاليتوس

شب حريق كبير، صباح اليوم الجمعة، بمستودع شركة “سيكا الجزائر” المختصة فى إنتاج مواد البناء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super