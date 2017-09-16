عشريني يقتل شقيقته طعنا بسبب عشيقها ببومرداس

علمت الجزائر من مصادر قضائية مطلعة بأن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس ستبث في ملف شاب في العشرينيات من العمر لارتكابه جريمة القتل العمدي والتي راحت ضحيته أخته الأصغر منه بعد توجيهه لطعنات بسكين على مستوى القلب والصدر .

فصول الجريمة الشنعاء تعود لمطلع شهر أفريل المنصرم وفي وقت متأخر من الليل لما خرج المتهم من غرفته، حيث لفت انتباهه صوت أخته من غرفتها تتكلم، اقترب أكثر من الباب حيث تأكد من أنها تكلم رجل بطريقة غير أخلاقية، حسب ما صرح به أثناء التحقيق فتوجه إلى المطبخ وأحضر سكينا ثم تهجم عليها موجها لها طعنات على مستوى القلب والصدر لتسقط أرضا غارقة في دماءها، ليتم نقلها فورا الى المستشفى أين لفظت آخر أنفاسها الأخيرة، هذا في الوقت الذي أوقف فيه المتهم الذي أودع الحبس المؤقت لغاية محاكمته قريبا، حيث أصر أنه كان في حالة دفاع عن شرفه في جميع مراحل التحقيق.

للإشارة فان المغدورة لم يتعدى سنها 19 سنة عرفت بحسن السلوك والأخلاق الحسنة ما جعل عائلتها تستغرب قيام أخيها البكر الذي طالما كان سندا لها على قتلها بهذه البشاعة ، أما بالنسبة لوالدة الضحية التي تتواجد منذ الحادثة في المستشفى فتأسفت للحادثة وأملها لو حاول الجاني إرشادها و نصحها لا قتلها لتفقد بذلك في لحظة غضب فلذات أكبادها في انتظار بقية التفاصيل التي ستكشف عنها محكمة الجنايات خلال دورتها الجنائية شهر أكتوبر المقبل .

صالحي.أ