نظم نقابيون من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، صباح، أمس السبت، وقفة إحتجاجية أمام مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي، رافعين شعارات المطالبة بالرحيل الفوري لعبد المجيد سيدي السعيد من الأمانة العامة للاتحاد، وهاجم عشرات الخصوم سيدي السعيد وأكدوا على ضرورة إستعادة الإتحاد العالم للعمال الجزائريين منه بعدما عاث فيه فسادا وحوله منذ مجيئه لمملكة خاصة له.

وعلى مدار أزيد من ساعة من الهتافات، رفع العشرات من النقابيين الذين تجمهروا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدعوة من النقابة الجزائرية لمراكز البحث، شعارات مناوئة لسيدي السعيد مرددين “ترحل يعني ترحل” و”سيدي السعيد باع العمال” كما اتهم هؤلاء في خطابتهم وهتافاتهم الأمين العام بالفساد وخيانة العمال لصالح السلطة، كما وجهوا وابلا من الانتقادات له على خلفية تسييره الكارثي لأكبر منظمة عمالية تاريخية التي أضحت اليوم همهما الأخير الدفاع عن العمال حسبهم.

وتحدث المحتجون، من خلال شعارات وهتافات، عن خرق القانون من قبل الأمين العام وحاشيته، وإستغلال المنظمة لمصالحه الخاصة، وكرد فعل عن تجاهل مطالبهم خلال احتجاجات سابقة وتوعد خصوم سيدي السعيد بالاعتصام قرب مقر المركزية النقابية إلى غاية الإستجابة لمطالبهم .

هذا ولم تشهد وقفة الأمس التي تمت محاصرتها من قبل رجال الأمن أية تجاوزات.

وفي نفس السياق، أكد النقابيون دعمهم للحراك الشعبي و إنضمامهم للشارع و هو الموقف الذي يخالف موقف الأمين العام الداعم للسلطة.

رزاقي.جميلة