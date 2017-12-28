

“14 طفلا في حالة خطيرة تم إنقاذهم من الانتحار بسبب الحوت الأزرق”

حذرت الجمعية الوطنية لرعاية الشباب العائلات الجزائرية من انتشار لعبة جديدة بعد الحوت الأزرق التي أودت بحياة 5 أطفال ،تسمى”مخدر إلكترونيك”تنتشر عبر الانترنت تهدد المراهقين خاصة وتعمل على شل الجهاز العصبي للفرد وخطورتها تصل إلى حد الجنون.

كشف عبد الكريم عبيدات، مستشار في الوقاية الجوارية ورئيس الجمعية الوطنية لرعاية الشباب،في حديثه مع “الجزائر” عن تسجيل 5 حالات انتحار لدى الأطفال بسبب لعبة الحوت الأزرق وأكد أنه تم تسجيل حسب أخر الإحصائيات 14 محاولة انتحار جديدة تم إنقاذهم في الدقائق الأخيرة وهم متواجدين حاليا تحت صدمة نفسية خطيرة وتم العناية بهم.

وفي نفس التصريح ،أكد عبيدات أن الجزائر الأن أمام خطر قادم يهدد مراهقيها وهي لعبة” مخدر إلكترونيك”وهي تعمل على شل الجهاز العصبي للشباب وتصل حد الجنون، وحسب ذات المسؤول فإن اللعبة منتشرة في الدول الغربية ويتم التستر عليها،محذرا الأولياء من خطورتها وداعيا جميع الجهات المعنية في البلاد لضرورة التحرك من أجل توعية الأسرة الجزائرية عبر القنوات التلفزيونية خاصة،وفي نفس السياق أشار عبيدات الذي ألقى محاضرة مطولة أمس خلال مشاركته في الأيام التحسيسية حول مخاطر الانترنيت، الذي نظمته الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بمكتبة الحامة بالعاصمة،إلى ضرورة تحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم الكاملة توجاه أبنائهم وحمايتهم من خطر الإنترنيت،وتحدث عبيدات مطولا عن الوضع الاجتماعي في البلاد وقال إن الجزائر اليوم مشكلتها ليس سياسيا وإنما مشكل تواصل ،مضيفا “نحن بحاجة لإعادة النظر في التواصل لبد من تطوير التواصل بين جميع أطياف المجتمع.”

في نفس السياق حذر ،الملازم الأول ،غرس الله محمد ،مختص في وقاية الأحداث بمديرة العامة للأمن الوطني ، من خطورة الانترنيت على الأطفال والمراهقين وقال إنها تتسبب في تسجيل العشرات من الجرائم الإلكترونية يوميا تصل إلى التهديد وحتى القتل ،وحمل الملازم الأول،غرس الله الأولياء مسؤولية ما يحدث، واعتبر أن استعمال الانترنيت لا مفر منه في الوقت الحالي ولبد من مواجهة خطورته بالتوعية والمتابعة الدائمة خاصة للأطفال والمراهقين خاصة،وذكر نفس المسؤول أن مصالح الأمن تسجل يوميا وقوع جرائم إلكترونية بالعشرات،وفي نفس السياق، وخلال محاضرة له خلال اليوم التحسيسي الذي نشطته الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، لخص الملازم الأول غرس الله مراحل لعبة الحوت الأزرق وتحدث عن مخاطر الانترنيت بشكل عام .

وللإشارة اليوم التحسيسي الذي نظمته الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بالمكتبة الوطنية الحامة بالجزائر العاصمة ،حول مخاطر استعمال الانترنيت حضره ،أحمد خالد رئيس الجمعية وممثلي قطاعات وزارة الصحة والتربية و الأمن الوطني وجمعيات وطنية وأطفال عن الكشافة الإسلامية،وتم خلال اليوم التأكيد على أن القلق على مستقبل الأطفال يبق متواصلا.”

رزاقي.جميلة