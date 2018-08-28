اجتمع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة, مساء أمس الأول بمكة مع إطاراته ومسؤولي مكتب شؤون الحجاج الجزائريين لتقييم الموسم الأول من الحج ورفع تقرير مفصل للحكومة خلال السعات القادمة.

وعقد المنسق العام للبعثة الجزائرية يوسف عزوزة، اجتماعا مطولا ضم إطارات ومسؤولي مكتب شؤون حجاج الجزائر بمركز مكة المكرمة ، وقد تم في هذا اللقاء مناقشة وتقييم الموسم الأول من الحج وخصوصا منه مرحلة المشاعر المقدسة التي نوقشت فيها جميع الصعوبات التي شهدتها والملاحظات التي سجلتها البعثة ، ليختتم اللقاء حسب الديوان الوطني للحج والعمرة بمناقشة جميع الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بالموسم الثاني من الحج والمتمثلة في نشاط الإرشاد الديني لما بعد المشاعر و الخدمات المختلفة للحجاج وكذا برنامج الترحيل إلى غاية مغادرة آخر رحلة من البقاع المقدسة .

وخلال اللقاء قيم مدير الديوان عمل أعضاء البعثة الجزائرية في الحج خاصة في مشعر منى وتم من خلالها الاستماع لمختلف الانشغالات و الصعوبات التي وجهات الأعضاء وشدد يوسف عزوزة على إطاراته على اهمية استكمال خدمة ضيوف الرحمان الي غاية مغادرة آخر وفد من الحجاج الجزائريين للبقاع المقدسة نحو الجزائر، سيما وان أول وفد من الحجاج الجزائريين غادر أمس الأول البقاع المقدسة،وتأتي تحضيرات الرجوع إلى أرض الوطن في وقت تستمر فيه البعثة الجزائرية ومجلس الفتوى المنصب في البقاع المقدسة في تقديم دروس وجلسات وعظ للحجاج الجزائريين قبل مغادرتهم وانتهاءهم من أداء مناسك الركن الخامس.

وللإشارة أخر رحلة عودة لأرض الوطن للحجاج الجزائريين برمجت يوم 17 سبتمبر المقبل حسب ما كشف عنه مدير العمرة ورئيس لجنة المتابعة بالجزائر علي شعباني،وقال أن هنالك رحلتين برمجتا مساء الأمس على الخامسة وأخرى على السابعة،مشيرا على هامش وصول أول فوج للحجاج الجزائريين، أن أفواج وصول الحجاج متواصلة على مستوى كل المطارات بأن آخر رحلة للحجاج الميامين ستكون يوم 17 سبتمبر المقبل .

رزاقي.جميلة