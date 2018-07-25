عزوزة يدعو أعضاء البعثة الجزائرية للحج إلى “التفاني في العمل خدمة للحجاج”

دعا المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة يوسف عزوزة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أعضاء البعثة الجزائرية للحج إلى “ضرورة التفاني والإخلاص في العمل خدمة للحجاج”.

وأوضح عزوزة في تصريح لـ/وأج على هامش إشرافه بمطار هواري بومدين الدولي على انطلاق أول رحلة لأعضاء البعثة الجزائرية للحج (موسم 2018) التي تضم 270 عضوا من مجموع 800 عضو باتجاه المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) “أن الدولة قد وضعت ثقتها في أعضاء بعثة الحج و ما عليهم إلا أن يكونوا في مستوى الأمانة”.

وأبرز المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة أن التحضير المبكر لموسم الحج 2018 قد أعطى “نتائج مبشرة”حيث سارعت كل القطاعات المعنية كما قال- في تحضير الأجواء المناسبة متطلعا أن يكون هذا الموسم “ناجحا” لاسيما و أن كل الاحتياطات تم ضبطها وكل الاحتياجات تم توفيرها.

وأفاد نفس المسؤول أن أعضاء البعثة الجزائرية للحج يتوزعون عبر مراكز كل من المدينة المنورة و مكة المكرمة و جدة بالإضافة إلى الأعضاء التابعين لوكالات السياحة و الأسفار, مشيرا إلى أن وفدا يضم 30 عضوا قد غادر الجزائر في وقت سابق باتجاه البقاع المقدسة لوضع الترتيبات الأولية و استقبال الأدوية اللازمة بالمراكز الطبية و استصدار كل التراخيص المتعلقة بأعضاء البعثة الجزائرية للحج.

وأشار عزوزة إلى أن أعضاء البعثة الجزائرية الـ800 يمثلون وزارات كل من الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الشؤون الخارجية و المالية و الأشغال العمومية و النقل و الشؤون الدينية و الأوقاف و الاتصال و السياحة و الصناعة التقليدية بالإضافة إلى كل من المديرية العامة للحماية المدنية و الديوان الوطني للحج و العمرة.