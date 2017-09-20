وجه عشرة نواب عريضة للوزير الأول تطالبه بالتدخل العاجل لحل النزاع القائم بين مجمع سيفيتال لصاحبه رجل الأعمال يسعد ربراب، ومؤسسة ميناء بجاية.

وأشار النواب الموقعون في عريضتهم أنهم قاموا بتحقيق ميداني في القضية، وتأكدوا أنه “لا وجود لأي قانون يفرض رخصة لاستيراد تجهيزات موجهة للصناعة، والقانون لا يمنح مؤسسات الموانئ أي صلاحية لطلب أي رخصة قبل شحن أي سلعة على مستوى مينائها”.

كما يعلم الموقعون في عريضتهم أنهم زاروا الموقع الذي سيقام فيه مصنع سيفيتال، المتخصص في هرس البذور المنتجة للزيت، مؤكدين أن هذا الموقع متواجد خارج محيط ميناء بجاية،ودعا أصحاب العريضة، وهم من نواب حزبي التجمع من أجل الثقاقة والديمقراطية وجبهة المستقبل، الوزير الأول لـ”التدخل السريع من أجل وضع حد لممارسات مدير عام ميناء بجاية المنافية للقانون ولمصالح بلادنا”.

واعتبروا من جهة أخرى “المشروع إستراتيجي من شأنه أن يضمن الأمن الغذائي للجزائر في مجال الزيوت البروتينات الموجهة غذاء المواشي” زيادة على مناصب الشغل التي يخلقها المشروع وقدرتها العريضة المؤرخة في 17 سبتمبر الجاري بعشرات الآلاف.

ر.ج