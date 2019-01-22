راسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسين عريبي، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، حول تعرض فئة من موظفي القطاع لظلم وإقصاء واستبعادهم من التكوين للترقية إلى رتبة نائب مقتصد، بعد 24 يوم من متابعة التكوين.

وأشار عريبي، في مسائلة كتابية لوزيرة التربية، بأن استقرار قطاع التربية الوطنية هو صمام الأمان لاستقرار المجتمع الجزائري برمته وتكافؤ الفرص هو مبدأ دستوري قبل كونه شعارا تجسده الدول الراقية والحكومات العريقة في الممارسة الديمقراطية، ووسط عديد النقائص والتحفظات التي أبديناها وأبداها كثير من المختصين والمتابعين للشأن التربوي الجزائري، فإن هناك مظاهر للظلم والحقرة في حق العديد من الفئات بقطاعكم،يقول النائب.

وضرب عريبي مثلا حول ما حدث مؤخرا في ولاية سكيكدة بعد إجراء مسابقة الترقية لرتبة نائب مقتصد 2018 أين تم إيداع الملفات وإجراء الاختبارات وإشهار النتائج، ثم استدعاء الناجحين لمزاولة التكوين بتاريخ: 28 أكتوبر 2018، لكن بعد مرور 24 يوم على العملية التكوينية تم استبعاد 22 متكون من بين 32 ناجح والحجة أن مصالح الوظيف العمومي أقصاهم كونهم يحوزون على شهــــادة ليسانس وتم تعويضهم من القائمة الاحتياطية للناجحين في المسابقة.

واعتبر المتحدث إن شروط المشاركة في هذه المسابقة لم تدرج فيها مصالح وزارة التربية والشروط واضحة تتمثل في حيازة أربع سداسيات كاملة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10مارس2016 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، والغريب أنه تم إقصاء 10 متكونين بينما العديد من الحائزين على نفس الشهادة تم التغاضي عنهم وهم يتلقون التكوين بشكل عادي.

هذا ودعا عريبي، وزيرة التربية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع وإعادة حق هؤلاء المظلومين ومنحهم فرصة استكمال التكوين للإلتحاق بمناصب عملهم.

رزاقي.جميلة