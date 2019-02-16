عرض مسرحية “تحويسة بالكروسة” ابتداء من شهر مارس بالمسرح الجهوي لوهران

ينتظر أن يحتضن المسرح الجهوي لوهران “عبد القادر علولة”، أول عرض لمسرحية “تحويسة بالكروسة” بداية من شهر مارس القادم، حسبما أفادت به الجمعية الثقافية المحلية “الأمل” منتجة هذا العمل المسرحي.



وأوضح رئيس الجمعية والكاتب والمخرج المسرحي، محمد ميهوبي، أن العرض الأول لهذه المسرحية قد برمج للفاتح مارس القادم مبرزا أن زهاء عشرة ممثلين من المتخرجين الجدد من مدرسة التكوين الخاصة بنفس الجمعية سيشاركون في هذا العرض الذي يحمل طابعا ترفيهيا و بيداغوجيا، مبرزا في سياق آخر أن أحداث المسرحية حيكت حول “التفاف مجموعة من الأطفال حول فرقة فنية اضطرت للتوقف بعد أن فقدت عربتها احدى العجلات” مفيدا أن العديد من التقنيين المحترفين شاركوا في هذا العمل المسرحي منهم نجار قام بصنع العربة و خياطة لإعداد الملابس إضافة إلى موسيقي و تقني في الإعلام الآلي.

وينتظر أن تقدم هذه المسرحية في عدة مؤسسات تربوية ودور عرض بوهران و ولايات أخرى عبر الوطن حسب نفس المصدر الذي ذكر أن جمعية “الأمل” تحتفل هذه السنة بالذكرى ال 43 لتأسيسها، التي تتوج مسارا طويلا من العطاء في مجال الإنتاج المسرحي و ترقية تكوين الشباب في هذا المجال.