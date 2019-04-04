عرض فيلم “الأراضي”  لعز الدين قصري السبت المقبل بمصر

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب، وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، الأفلام الفائزة بالدورة الثامنة والتي أقيمت في الفترة من 15 إلى 21 مارس الفارط.

ويعرض السبت 6 أفريل المقبل في تمام السابعة مساءاً بسينما الهناجر بمصر، الفيلم الروائي القصير الفائز بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم روائي قصير “الأراضي” للمخرج عز الدين قصري، حسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول «ابراهيم» حيث يعمل ميكانيكي وهو جزائري ولد في فرنسا، ويحلم إبراهيم بالذهاب للولايات المتحدة وإحضار ابنه يان إلى هناك، ولكن يفضل «يان» أن يذهب إلى الجزائر مسقط رأسه وفي النهاية تقودهم الأحداث إلى رحلة من نوع آخر.

يذكر نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري والشريك الإعلامي dmc وبالتعاون مع محافظة الأقصر .

صبرينة ك