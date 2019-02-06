عرض فيلم”أوغسيطنوس.. ابن دموعها” 15 فيفري الجاري في مصر

يرتقب أن يعرض الفيلم الروائي الطويل “أوغسيطنوس.. ابن دموعها”، بمركز جسور الثقافي بالزمالك٬ في الرابعة مساء، الجمعة الموافق 15 فيفري الجاري، حسب ماتداولته وسائل إعلام مصرية.

والفيلم من إنتاج جزائري تونسي مشترك، استغرق تنفيذه 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس .الجزائر، تونس، إيطاليا، فرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم

يحكي الفيلم سيرة شخصية الفيلسوف والكاتب والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التعليمية والتاريخية، ومدى تأثيره على العالم الغربي، وبالتحديد على المجتمع الروماني في تلك الفترة.

ويستعرض العمل في 120 دقيقة عبر بناء درامي يرتكز على رحلة صحفي جزائري، يجسده عماد بن شني، يحل بالأماكن التي مر بها أوغسطينوس، بحثا عن مادة توثيقية وحقائق عن هذه الشخصية، متتبعا مراحل حياة أوغسطينوس.

وأدى بطولة الفيلم الذي صور بين فرنسا والجزائر وتونس وإيطاليا كوكبة من الممثلين منهم عماد بن شنّي وبهية راشدي ونوال بليل من الجزائر، وعائشة بن أحمد، وأحمد أمين بن راضي سعد ونجلاء بن عبد الله من تونس.

ويعد القديس أوغسطينوس من أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ المسيحية، وتعده الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين بعد القديس بطرس، من أعماله “الاعترافات” التي تعد أول سيرة ذاتية في الغرب ولا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم.

ص ك