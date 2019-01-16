عرض دليل الصياغة التشريعية أمام لجنة الشؤون القانونية لغرفتي البرلمان اليوم الأربعاء

سيتم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عرض دليل الصياغة التشريعية أمام لجنة برلمانية تضم أعضاء من لجنتي الشؤون القانونية من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وذلك بعد أن يتم إثراء ومناقشة هذا الدليل كما أوضح بيان من المجلس الشعبي الوطني،وأوضح ذات البيان أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كانت قد عقدت اجتماعا برئاسة عمار جيلالي رئيس اللجنة خصص لمتابعة التوصيات التي خرج بها المشاركون في الورشة التي نظمت يومي 25 و 26 ديسمبر حول إعداد دليل الصياغة التشريعية

وينتظر بعد إثراء ومناقشة هذا الدليل أن يعرض بالمجلس الشعبي الوطني ي اليوم أمام لجنة تضم أعضاء من لجنتي الشؤون القانونية للغرفتين برئاسة عمار جيلالي مناصفة مع نظيره رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة وذلك تمهيدا لعرضه في أشغال ورشة ستنظم في تاريخ ومكان يحددان لاحقا –كما أكده بيان المجلس

رزاقي.جميلة