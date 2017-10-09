ربما أن الأفلان ليس وحده من انتفضت قواعده النضالية على سياسة الإقصاء المنتهجة في تحضير القوائم الانتخابية لتنتقل العدوى لغريمه الأرندي التي خرجت بعض قواعده عن صمتها لتندد بسياسة التمييز وفرض أسماء أخرى لا تحظى بمسار نضالي في الحزب .

تعيش بعض قواعد الأرندي حالة من الغليان وذلك بعد التجاوزات التي طبعت عملية إعداد القوائم الانتخابية والتقليص من تمثيل الشباب فيها مطالبين الأمين العام بضرورة التدخل ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي لم يعهدها الأرندي الحزب المعروف عنه الصرامة ومحاربة الشكارة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة .

وكشفت مصادر ل “الجزائر ” عن أن بعض المناضلين غير راضين على بعض القوائم الذي أعيدت فيها نفس الترشيحات وأخرى فرضت فيها أسماء لمظليين ليس لهم باع في الأرندي ووجدوا أنفسهم بين عشية و ضحاها في القوائم دون عناء الأمر الذي لم يتقبلوه وهو ما اعتبروه بضرب عرض الحائط لكافة تعليمات الأمين العام الذي ومنذ التشريعيات الفارطة منح للقاعدة حرية اختيار مرشحيها للاستحقاقات للخروج بقوائم حقيقة تمثل القاعدة غير أن الأمر حسب ذات المصادر لم يجسد لتكون قوائم الحزب لمحليات نوفمبر في بعض الولايات.

وأشار المصادر ذاته أن المناضلون لا يريدون التشويش على الحزب المطالب باكتساح المجالس المحلية و تكرار سيناريو التشريعيات الذي عاد فيها الأرندي من بعيد و رفع من رصيده في قبة زيغود يوسف غير أنهم يطالبون أويحي بوضح حد لهكذا ممارسات لا تليق بالقوة السياسية الثانية في البلاد .

زينب بن عزوز