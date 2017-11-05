فسخت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل العقد المبرم مع الشركة الصينية “سينوهيدرو”، مرجعة ذلك إلى مخالفة الشركة الصينية لالتزاماتها التعاقدية في الآجال المحددة.

وأوضحت الوكالة أمس في بيان لها، أن الاتفاق يقضي بدراسة وانجاز 400 مسكن في إطار صيغة “البيع بالإيجار”، فضلا عن مباني تجارية ومهنية” في منطقة وادي زناتي بولاية قالمة.

وقامت الوكالة، بإدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء للشركات المستثنيات من الصفقات التي تطلقها الوكالة الوطنية لتطوير السكن لمدة ثلاث سنوات، وذلك في انتظار تقييم الضرر المالي والمعنوي الناجم عن هذا التأخير في الانجاز، كما احتفظت الوكالة بحقها في تحريك دعوى قضائية ضد الشركة الصينية بسبب تقاعسها في إنجاز الصفقة الموكلة إليها.

وذكرت وكالة “عدل” بان كل التكاليف المرتبطة بالإجراءات التي يتخذها صاحب الورشة للحفاظ على الأشغال المنجزة وتأمينها، وكذا والمواد التي يتم تموين المشروع بها، وغيرها من المعدات والتجهيزات المتواجدة بالموقع الموقع هي من مسؤولية شركة “سينوهيدرو” خلال الفترة القانونية المطلوبة لإبرام صفقة جديدة ومواصلة أشغال الانجاز.

رزاقي جميلة