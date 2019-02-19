عدل” تستدعي مكتتبيها لدفع الشطر الثاني
Fella Soltani
19 فبراير 2019
الحدث
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main_post 2019-02-19
شرعت وكالة “عدل” في في استدعاء مكتتبيها لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، بالنسبة للمكتتبين في البرنامج السكني ممن قاموا باختيار مواقعهم السكنية.
الإجراء يخص جميع المكتتبين في البرنامج السكني “عدل” المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، الذين لم يسحبوا أوامر الدفع الخاصّة بهم.
على صعيد آخر، دعت الوكالة المكتتبين المسجلين في البرنامج السكني “عدل 2”، ممن قاموا باختيار المواقع السكنية، وأن ملفاتهم خضعت إلى تصفية البطاقية الوطنية للسكن، هم مطالبون بأن يشرعوا في تفحص الخانة التي استحدثتها الوكالة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من أجل الإطلاع على سير ملفاتهم، وفيما إذا كانوا تعرضوا للإقصاء بفعل الغربلة، أم لا.
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