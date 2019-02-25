واصلت شركة جازي الرائدة في تقنيات الاتصالات الرقمية وتيرة النمو في قاعدة زبائنها في الربع الأخير من عام 2018، لتؤكد بذلك على انتعاش الشركة في سوق الوطنية التي تعرف تنافسية عالية بين متعاملي الهاتف النقال.

وسجلت الشركة للربع الرابع على التوالي، نمواً في عدد زبائنها، حيث بدأ التحسن في بداية عام 2018 واستمر في التصاعد طوال السنة ليستقر عند نسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع من العام، على اعتبار أنّ الزيادة بلغت بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2017، ليصل عدد الزبائن الى 15.8 مليون مشترك في 31 ديسمبر 2018.

وقد تم تحقيق هذا التطور من خلال إستراتيجية نشاط استباقية تركز على خدمات الإنترنت والصوت لتلبية توقعات المشتركين وكذلك سياسة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والشبكة، مما سمح للمتعامل بتحقيق المزيد من الأداء الجيد.

وحسب الإحصائيات المسجلة، فقد سجلت شركة “جازي” إيرادات بلغت 24.1 مليار دينار في الربع الرابع بانخفاض 1.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وبلغ إجمالي الدخل السنوي 94.8 مليار دينار مع تسجيل انخفاض بنسبة 6.6 في المائة مقارنة مع عام 2017، وهو الوضع الذي تسبب فيه الانكماش الذي تعرفه سوق النقال في الجزائر، على الرغم من أنّ إيرادات الانترنت نمت بنسبة 67.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بفضل تزايد استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول (2.2 جيغا بايت/مستخدم مما يمثل زيادة بأكثر من 300 في المائة) مع زيادة 28.3 في المائة في عدد المشتركين في خدمة الانترنت.

بالمقابل من ذلك، انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وإطفاء الدين وكذلك هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب وإطفاء الدين بنسبة 10 في المائة و 1.7 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإيرادات والضغط القوي على الأسعار.

ومن ناحية أخرى، بلغت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب و إطفاء الدين في الربع الرابع إلى 11 مليار دينار، وهو أعلى مستوى وصلت إليه في عام 2018، أي بارتفاع 4.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. أما هامش الربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وإطفاء الدين الذي استقر عند 45.7 في المائة فقد كسب 2.9 نقطة مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.

وخلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية أيضا، بلغت استثمارات الشركة 5.8 مليار دينار أي بزيادة قدرها 46.6 في المائة، أما خلال سنة 2018 ككل، قامت جازي باستثمار إجمالي قدره 12.6 مليار دينار، في سياق تصميمها على بناء أكبر شبكة للجيل الرابع والمساهمة كشركة اقتصادية عمومية في تطوير الإنترنت عبر الهاتف النقال في الجزائر، ومن هذا المنطلق فقد غطت خدمات جازي لشبكة الجيل الرابع في نهاية الربع الرابع من العام الفارط 28 ولاية وأكثر من 26.6 في المائة من السكان، في حين أنّ شبكة الجيل الثالث تغطي 48 ولاية و أكثر من 76.9 في المائة من السكان.

عمر ح