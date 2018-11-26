ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “أرنستو فالفيردي”، المدير الفني لنادي برشلونة يعمل حاليا على علاج المشاكل التي تضغط على لاعبه عثمان ديمبلي، في الفترة الأخيرة وتسببت في استبعاده من حسابات مباراة ريال بيتيس كنوع من العقاب بالنسبة له.

ويعمل فالفيردي حاليا على احتواء ديمبلي من أجل تصحيح الكثير من الأخطاء السلوكية المشهور بها مثل تأخره في التدريبات وعدم النوم حتى الساعات الأولى من الصباح بسبب إدمان الألعاب الالكترونية، ونجح فالفيردي في تصحيح بعض أخطاء ديمبلي مثل عدم الالتزام بموعد التدريبات وهو ما ساهم في تركيز اللاعب وتسجيله هدف التعادل لناديه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية من الليغا الإسبانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأصبح ديمبلي احد العناصر التي تصنع الفارق لنادي برشلونة خارج الديار خاصة بعدما سجل هدف الفوز في لقاء السوبر المحلي أمام إشبيلية والذي أقيم في مدينة طنجة المغربية، كما ساهم ديمبلي في إهداء برشلونة 3 نقاط هامة أمام بلد الوليد بعدما فاز البلوغرانا بهدف نظيف خارج أرضه كما منح ديمبلي التعادل للبلوغرانا أمام رايو فاييكانو ونفس الأمر بالنسبة إلى أتلتيكو مدريد ليمنح برشلونة الكثير من النقاط التي كان يمكنه فقدانها بسهولة.

ياسين.س