عبر مختلف قاعات الديوان الوطني للثقافة والإعلام الموزعة عبر الوطن: عروض مسرحية ترفيهية وألعاب الخفة لمغازلة البراءة في عطلتهم الشتوية

سطر الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا ثريا للطفل على مستوى القاعات الموزعة عبر التراب الوطني، وذلك تزامنا والعطلة الشتوية.

برنامج العروض المسرحية، الترفيهية، وألعاب خفة يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم عرض أحدث الانتاجات لجمعيات ومسارح وطنية، بالفضاءات التابعة للديوان، بمساهمة التلفزيون الجزائري و الإذاعة الوطنية.

قاعة يسر-بومرداس، ستكون في الموعد حيث ستعرض مسرحية” الدمية المتكلمة “إخراج : محمد صبان فرقة الموجة – بومرداس، عرض مسرحي “نور”اخراج دراوي فتحي النص لكحل احمد المسرح الجهوري مستغانم، عرض مسرحي” القطة لؤلؤ”إخراج : ياسين تونسي المسرح الجهوي بسكرة، عرض مسرحي” نونة في عالم الحكايات”إخراج: محمد يرقي الفرقة المسرحية الرحالة – بجاية.

وتلتحق قاعة خراطة-بجاية-، بركب النشاطات، حيث سيكون الأطفال مع عرض مسرحي” من هو الصديق” إخراج: دراوي سيد احمد تعاونية بذور الفن –تيزو وزو، عرض مسرحي” غرور الصرصور” إخراج: صالح بن تركي تعاونية الماسيل – قسنطينة، عرض العاب الخفة” الأنامل الذهبية “ الجمعية الثقافية للقناع للفنون المسرحية –ميل ،عرض مسرحي”فرفور الكسول” إخراج: بن خرارة محمد جمعية مناهل للثقافة والفنون-بسكرة.

قاعة السعادة-وهران-، برمجت عرض مسرحي “الحقيبة السحرية” اخراج : بوهني بن يمينة جمعية احلام الطفولة الثقافية، عرض مسرحي “القلادة اللئيمة” اخراج: عبد الصمد محمد امين تعاونية ضياء الخشبة –تيارت، عرض مسرحي “في عالم الحيوانات” إخراج: مجاهري لحبيب الجمعية الثقافية روافد للفن والمسرح –بشار.

أما قاعة العروض الكبرى أحمد باي-قسنطينة- فستعرض مسرحي”مملكة الغابة ” إخراج: ياسين تونسي جمعية تاج الفنون والثقافة- قسنطينة، عرض مسرحي “الفسيفيساء “إخراج :فتيحة وراد تعاونية بنات حواء – بجاية، عرض مسرحي بعنوان “يوبي “لتعاونية أصدقاء الفن –الشلف، : عرض مسرحي “ثلاثة في واحد “إخراج صديق بن دراوة تعاونية المشعل سيدي بلعباس.

وكما هو العادة، يواكب المركب الثقافي الفنان عبد الوهاب سليم شنوة – تيبازة –العطلة الشتوية، حيث سطر عرضا لألعاب الخفة (فقاعات الصابون) مع الفنان التنشيطي سام، عرض مسرحي” القطة لؤلؤ”إخراج : ياسين تونسي -المسرح الجهوي بسكرة، عرض مسرحي” الطفل المتجول “إخراج: ابراهيم نفناف تعاونية النهضة المنايلية، مسرحية “العصفور المغرور” إخراج: عز الدين عبد جمعية سيراط بومدين انتاج 2018 عين الدفلى.

و قاعة الأطلس بالعاصمة، ستعرض مسرحية “القطة لؤلؤ” إخراج : ياسين تونسي المسرح الجهوي بسكرة، عرض مسرحي” حكاية ارنب “إخراج: زعلان احمد جمعية الطفل المبتسم –غرداية، مسرحية “كنز الحياة “إخراج: بن قبلي مصطفى جمعية الإشراق الثقافي والسياحي-مغنية، عرض مسرحي ” خطر في غابة البسمة ” إخراج: بلبشير جلول جمعية البسمة الثقافية –غليزان.

صبرينة كركوبة