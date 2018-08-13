رفضت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والناطقة الرسمية باسم حركة “مواطنة” زبيدة عسول تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الذي قال أن تصريحات رئيس “تاج” عمار غول حول شروعه في حملة انتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة بأنه “كلام سياسي عام من حقه الحشد لمرشحه”.

واعتبرت زبيدة عسول في تصريح اليوم الإثنين، لـ “الجزائر” أن دربال كرئيس هيئة “مستقلة” لمراقبة الانتخابات من المفروض عليه عدم “تبرير سلوك أحزاب السلطة”. ووصفت موقف عبد الوهاب دربال بأنه “غير محايد”، مشيرة إلى صمته أمام استعمال أحزاب الموالاة لمؤسسات الدولة لصالح مرشح مفترض، في إشارة إلى لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى بالأمين العام جمال ولد عباس في مقر الحكومة الأسبوع الماضي، للتنسيق في ما بينهما لصالح بوتفليقة.

واعتبرت القاضية السابقة والناشطة في مبادرة “مواطنة” أن رؤساء أحزاب الموالاة يقومون بـ “حملة انتخابية مسبقة”، موضحة أن رئيس حزب “تجمع أمل الجزائر” السيناتور عمار غول “هو من أدلى بتصريحات أكد فيها شروعهم في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة”، مؤكدة أن كلامه موثق بـ “الصوت والصورة”.

وقالت زبيدة عسول أن قانون الانتخابات قنّن الحملة الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها إضافة إلى توقيتها وشروطها، مرجعة باللوم على أحزاب الموالاة التي قالت إنها هي المسؤولة عن إثارة هذا الجدل.

إسلام كعبش