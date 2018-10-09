وفقت وزارة السكن والعمران ،على مطالب منظمة حماية المستهلك المتمثلة في حصول مكتتبي عدل والترقوي على عقود اكتتاب أولية تتضمن تفاصيل العملية وكذا إلغاء غرامة فسخ العقود.

وذكرت جمعية حماية المستهلك في منشور لها عبر صفحتها في الفيسبوك، أمس أن العقود تتضمن تفاصيل جميع المعطيات وتحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد وأضافت أن الوزارة وافقت على إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم، وكان هذا خلال اجتماع جمع وزير السكن، عبد الوحيد طمار، برئيس الممثلين عن منظمة حماية المستهلك، والذي خصص لرفع الانشغالات.

أما فيما يخص السكنات في صيغة “عدل” فشرعت ذات المصالح، في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بها، حيث ستكون مسودته التي تضمن جميع حقوقهم جاهزة في غضون أيام، كما تتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الاكتتاب.

كما أعلنت المنظمة أنه تقرر “تشكيل خلية تنسيق وتواصل بين الجانبين، لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها، تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر، وفي أقل من ذلك عند الضرورة.

فلة-س