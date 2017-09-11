بحث وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، أمس، مع عدة شخصيات ليبية وأعضاء من لجنة الحوار، سبل تعزيز الحوار الشامل وتجسيد المصالحة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

والتقى وزير الخارجية عبد القادر مساهل، على هامش اختتام أشغال القمة الرابعة للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، التي احتضنتها العاصمة الكونغولية برازافيل، على حدة كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وأعضاء من لجنة الحوار الليبية، كما شدد الوزير مساهل في تغريدة له على حسابه الخاص، بـ”تويتر”، على ” ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وجدد موقف الجزائر الداعم الحل السياسي في ليبيا، القائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وتعزيزًا لتنفيذ خارطة الطريق المرتقبة في ليبيا الممهدة للمرحلة المقبلة “.

من جهة أخرى، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، خلال محادثات مع مساهل في برازافيل، عن تقديره الجهود “المتواصلة” التي تبذلها الجزائر لصالح تسوية الأزمة في ليبيا، مضيفا أن ” مثل هذه الجهود ساهمت في تقريب الفاعلين الليبيين “، من جهته، أبلغ مساهل باستعداد الجزائر لـ “مواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الأممي، للتوصل إلى حل سريع ودائم لهذه الأزمة “.

من جانب آخر، تطرق لقاء بين وزيري الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره التونسي خميس الجهيناوي إلى ” تقارب مواقف الجزائر وتونس البلدين الجارين لليبيا، واللذين يدعوان باستمرار إلى تسوية سياسية عاجلة للأزمة الليبية من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية “، واتفق الوزيران على متابعة التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار الآليات التي يعتبران عضوين فيها، بما في ذلك آليات دول الجوار ودول الثلاثية الجزائر وتونس ومصر، وكذلك اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

إسلام.ك