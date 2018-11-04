عبد القادر بن صالح يسلم وسام “الأثير” للمخرج كوستا غافراس

سلم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم السبت بالجزائر العاصمة وسام الاستحقاق الوطني من مصف “أثير” للسينمائي الفرنسي كوستا غافراس، والذي منحه إياه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تكريما لمساره.

وقد منح وسام الاستحقاق الوطني برتبة “أثير” للمخرج -صاحب فيلم “زاد” الحائز باسم الجزائر على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1969- وذلك بمناسبة الذكرى ال64 لاندلاع الثورة التحريرية.

واعتبر وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن تكريم غافراس يعتبر “عرفانا لمساهمته في رفع صورة الجزائر عاليا”، واصفا إياه بـ “القامة الثقافية المتألقة”، والفنان “الملتزم (…) الذي آمن بعدالة قضايا الشعوب المستضعفة”.

وحضر أيضا حفل التكريم الأمين العام لمجلس مصف الاستحقاق الوطني برئاسة الجمهورية محمد صالح عكة ووالي الجزائر عبد القادر زوخ وعدد من الوجوه الثقافية والسينمائيين الجزائريين.

وكان كوستا غافراس قد نشط السبت، ندوة -في إطار صالون الجزائر الدولي الـ23 للكتاب- حول مساره السينمائي عبر فيها عن حبه وشكره للجزائر التي “ساعدته في إنتاج” أفلامه على غرار “زاد” الذي منحه “الحرية” لإنتاج أعمال أخرى على حد قوله.

إ.ك