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عبد القادر بن دعماش يخلف نفسه في المجلس الوطني للفنون والآداب

فيما تم تعيين عشرة أعضاء جدد:
عبد القادر بن دعماش يخلف نفسه في المجلس الوطني للفنون والآداب

Sabrina Kerkouba 16 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 123 زيارة

 

 

 

 

 

 

 

جدد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الثقة أمس في المكتبة الوطنية الجزائرية -الحامة-، في عبد القادر بن دعماش باعتباره رئيسا للمجلس الوطني للفنون والآداب -الذي يتكون من 13 عضوا-.

وتم تعيين 10 أعضاء جدد بينهم ممثلين عن وزارتي الثقافة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع الإبقاء على ثلاثة أعضاء من المجلس السابق، حيث تم اختيار المؤلف الموسيقي سليم دادة، الشاعر أحمد عاشوري، المخرج المسرحي زياني شريف عياد، الروائي الصديق الحاج أحمد، الإعلامي يوسف سايح، الممثل سيد علي  بن سالم، الكوريغرافية خديجة قميري، الأكاديمية في الفنون الدرامية جميلة زقاي، فضلا عن ممثلة وزير الثقافة زهية جودي بن الشيخ، و ممثل  الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي  جمال شعلال. 

في السياق، تم الإبقاء على كل من الأستاذ الجامعي والكاتب سعيد بن زرقة، الفنان التشكيلي زوبير هلال، بالإضافة إلى المنتجة والمخرجة سينمائية مليكة هيشور. 

ويتمركز مهام المجلس الوطني الاستشاري للفنون والآداب في المساهمة في ترقية التراث الفني، وترقية وتطوير الجمعيات والتعاضديات التي تعمل لصالح الوسط الفني، تشجيع المواهب الفنية الشابة، وكذا اقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان، فضلا عن وضع بطاقية وطنية خاصة بالفنانين.

 

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