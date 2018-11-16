فيما تم تعيين عشرة أعضاء جدد: عبد القادر بن دعماش يخلف نفسه في المجلس الوطني للفنون والآداب

جدد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الثقة أمس في المكتبة الوطنية الجزائرية -الحامة-، في عبد القادر بن دعماش باعتباره رئيسا للمجلس الوطني للفنون والآداب -الذي يتكون من 13 عضوا-.

وتم تعيين 10 أعضاء جدد بينهم ممثلين عن وزارتي الثقافة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع الإبقاء على ثلاثة أعضاء من المجلس السابق، حيث تم اختيار المؤلف الموسيقي سليم دادة، الشاعر أحمد عاشوري، المخرج المسرحي زياني شريف عياد، الروائي الصديق الحاج أحمد، الإعلامي يوسف سايح، الممثل سيد علي بن سالم، الكوريغرافية خديجة قميري، الأكاديمية في الفنون الدرامية جميلة زقاي، فضلا عن ممثلة وزير الثقافة زهية جودي بن الشيخ، و ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جمال شعلال.

في السياق، تم الإبقاء على كل من الأستاذ الجامعي والكاتب سعيد بن زرقة، الفنان التشكيلي زوبير هلال، بالإضافة إلى المنتجة والمخرجة سينمائية مليكة هيشور.

ويتمركز مهام المجلس الوطني الاستشاري للفنون والآداب في المساهمة في ترقية التراث الفني، وترقية وتطوير الجمعيات والتعاضديات التي تعمل لصالح الوسط الفني، تشجيع المواهب الفنية الشابة، وكذا اقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان، فضلا عن وضع بطاقية وطنية خاصة بالفنانين.