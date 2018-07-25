عبد العزيز رحابي يحذر من الاستغلال السياسي للجيش

حذر الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي من مغبة إدخال المؤسسة العسكرية في نقاشات سياسية هي في غنى عنها، في إشارة إلى مطالبة بعض أحزاب المعارضة من قيادة الجيش برعاية مرحلة الانتقال الديمقراطي.

قال عبد العزيز رحابي في مقال له على صفحته في “الفايسبوك” ” لقد أدت الأوضاع التي تمر بها بلادنا، والتي لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها ومدتها، إلى الخلط بين الأدوار كما أدت إلى إشراك قيادة الجيش في النقاش السياسي وتعريضه لخطر إعادته إلى أجواء أزمة سنة 1992 وفي نهاية المطاف الزج بالجيش في أدوار ومهام غير دستورية “.